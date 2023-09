PSG : C'est terminé pour cette recrue, le verdict est tombé

Arnaud De Kanel

Arrivé libre cet été au PSG, Marco Asensio réalise un début de saison très convaincant. L'ancien attaquant du Real Madrid peut compter sur la confiance de Luis Enrique et il lui rend plutôt bien. Mais malheureusement, il a été stoppé dans son élan en sélection, puisqu'il s'est blessé.

Les clubs redoutent toujours les périodes de trêves internationales et ils font plutôt bien. Cette fois-ci, c'est le PSG qui a perdu un de ses joueurs sur blessure avec sa sélection. Très bon depuis le début de la saison, Marco Asensio a été touché vendredi soir. Et le verdict est tombé.

Un joueur ouvre la porte au PSG, une réponse tombe pour son transfert https://t.co/iPB0ztVqW2 pic.twitter.com/mZKuBq2EIl — le10sport (@le10sport) September 9, 2023

Asensio quitte le rassemblement

C'est la tuile pour le PSG et Marco Asensio. Très en jambes et déjà adapté à la méthode Luis Enrique, l'attaquant espagnol s'est blessé avec la Roja face à la Géorgie. Sorti à la 42ème minute en boitant, Asensio a déclaré forfait pour la prochaine rencontre face à Chypre. Il quitte donc le rassemblement pour retourner à Paris. D'après L'Equipe , Marco Asensio est attendu à Poissy pour des soins et établir la durée de son indisponibilité.

Une présence «pas envisageable»