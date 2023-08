PSG : C’est reparti pour Mbappé, le Real Madrid a tranché

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est bien parti pour finalement poursuivre au PSG au vu de sa réintégration dans le groupe professionnel dimanche dernier. Le Real Madrid serait las de cette situation perpétuelle et aurait pris deux grandes décisions concernant le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain. Explications.

Le Real Madrid ne cesse de surveiller l’évolution de la situation de Kylian Mbappé au PSG depuis que ce dernier a pris la décision de signer en faveur du club de la capitale à l’été 2017. D’ailleurs, le comité de direction du Real Madrid aurait dégainé plusieurs offres à la toute fin du mercato estival de 2021 lorsque Mbappé avait demandé un bon de sortie aux décideurs du PSG. Cependant, le Paris Saint-Germain a repoussé toutes les offres avant que Mbappé finisse par prolonger son bail au printemps 2022, nouveau coup de massue pour le Real Madrid qui a depuis pris du recul sur le feuilleton Kylian Mbappé selon le journaliste Frédéric Hermel.

«Mbappé n’est plus, aujourd’hui, la priorité du Real»

De par ses états d’âme et ses constants changements d’avis sur sa continuité au PSG, Kylian Mbappé se fermerait petit à petit les portes du Real Madrid d’après le journaliste qui a notamment tenu le discours suivant sur les ondes de RMC pour l’émission de l’ After Foot du lundi 14 août dernier. « Le Real c’est une institution réelle. Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid, le jour où il a fait un caca nerveux, il est parti. Et le premier surpris a été Cristiano. La personnalité de Mbappé, attention... Car il ne faudrait pas trop de soubresauts cette saison à Paris. A un moment, l’envie du Real Madrid, qui existe encore, attention. Mbappé n’est plus, aujourd’hui, la priorité du Real ».

Le Real Madrid ferme son mercato

Au vu des dernières avancées du feuilleton Kylian Mbappé, le Real Madrid aurait pris la décision de clore son mercato estival après l’annonce ce mardi de l’arrivée de Kepa Arrizabalaga sous la forme d’un prêt d’une saison en provenance de Chelsea. La porte est donc fermée pour Mbappé alors qu’il ne serait plus une priorité madrilène d’après Frédéric Hermel…