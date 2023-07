PSG : C'est le jackpot pour Lionel Messi

Pierrick Levallet

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi a choisi de ne pas poursuivre l'aventure dans la capitale. Le champion du monde a préféré s'engager avec l'Inter Miami, malgré les sollicitations d'Al-Hilal et du FC Barcelone. D'ailleurs, l'Argentin devrait toucher un véritable jackpot au sein de la franchise de MLS.

Lionel Messi a alimenté toutes les rumeurs au début du mercato. Alors qu’il arrivait en fin de contrat, le champion du monde n’avait pas encore annoncé ses projets pour son avenir. Finalement, il a fait savoir après la fin de saison qu’il ne comptait pas prolonger au PSG. Mais sa prochaine destination restait encore à déterminer.

PSG : Il balance tout sur le transfert de Lionel Messi https://t.co/nORZXbFpEa pic.twitter.com/a3dM2v5zYW — le10sport (@le10sport) July 2, 2023

Messi a choisi l'Inter Miami

Quelques jours plus tard, alors qu’Al-Hilal poussait pour l’attirer en Arabie Saoudite et que le FC Barcelone faisait tout son possible pour le rapatrier, Lionel Messi a fini par choisir l’Inter Miami. La franchise de MLS n’a d’ailleurs pas lésiné sur les moyens pour s’attacher les services de La Pulga .

Un contrat à 60M€ l'attend en MLS