PSG : C’est confirmé, un gros transfert se prépare

Baptiste Berkowicz

Sous contrat jusqu'en 2026 avec la Juventus, Dusan Vlahovic ne laisse pas insensible les plus grosses écuries européennes lors de ce mercato estival. Chelsea et le PSG se montrent les plus intéressés parmi les clubs susceptibles de s'attacher les services de l'attaquant de 23 ans. Mais le Serbe écarte la piste des Blues et donne sa priorité au club parisien.

Arrivé lors du mercato hivernal 2022 après avoir flambé avec la Fiorentina, Dusan Vlahovic fait partie des attaquants les plus prometteurs du continent. Son profil atypique ne passe pas inaperçu en Europe et pourrait bien aboutir à un transfert cet été. La Juventus ne ferme pas la porte à un départ en cas d'offre satisfaisante.

Transfert à 200M€, le PSG reçoit un coup de pression https://t.co/OEyIoxsPQO pic.twitter.com/sBT0YMo5iX — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Vlahovic veut le PSG...

Recruté près de 80M€ par la Juventus en janvier 2022, Dusan Vlahovic pourrait bien faire ses valises cet été. Le PSG suit notamment de près la situation de l'attaquant serbe. Un intérêt qui s'avère réciproque, d'après les informations d'Alfredo Pedullà. En effet, Dusan Vlahovic aurait clairement fait savoir dans les négociations autour de son transfert qu'il souhaitait rejoindre le PSG. Une donnée importante pour le club de la capitale qui lui permet d'avoir le Serbe de leur côté pendant les pourparlers. De quoi sceller son transfert à Paris ?

....malgré l'intérêt de Chelsea