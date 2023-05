PSG : C’est confirmé, le Qatar a contacté un entraîneur de légende

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui Directeur du Développement du Football Mondial à la FIFA, Arsène Wenger n'aura jamais porté le survêtement du PSG. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Ces dernières années, le club parisien l'avait contacté à de nombreuses reprises pour prendre place sur le banc. Mais sa fidélité à Arsenal a pris le dessus au moment de prendre une décision.

Arsène Wenger et le PSG, le rendez-vous manqué. A de nombreuses reprises, le club parisien lui a proposé de prendre en main l'équipe première, comme en 2019 lorsque le départ d'Unai Emery avait été officialisé. Dernièrement, le Qatar l'aurait imaginé dans un rôle de directeur sportif, aux côtés de Zinédine Zidane selon certaines rumeurs. Mais l'ancien coach d'Arsenal n'a jamais répondu favorablement à ces demandes.





Mbappé veut recruter cette star, le PSG l'a contacté https://t.co/nlGyUAqvtU pic.twitter.com/ykcBsms5JJ — le10sport (@le10sport) May 15, 2023

Le Qatar a appelé Wenger, mais...

Au micro de beIN SPORTS , Wenger a confirmé qu'il avait refusé le PSG. « J'ai refusé le Real Madrid, la Juventus, le PSG, l'équipe d'Angleterre, l'équipe de France. En fin de compte, je crois que j'ai fait ce qui était important pour moi dans ma vie » a-t-il confié. Finalement, l'Alsacien n'aura connu que quatre clubs durant sa carrière d'entraîneur principal : Nancy, Monaco, Nagoya et bien sûr Arsenal.

Arsenal a juré fidélité à Arsenal