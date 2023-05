Transfert en vue à l’OM, «c’est une bonne pioche»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré l’excellente saison de Pau Lopez dans les buts de l’OM, Pablo Longoria envisagerait tout de même de recruter un nouveau gardien et s’intéresserait à Yassine Bounou. Il faut dire que pour le journaliste marocain Hakim Zhouri, ce serait une excellente pour le club phocéen, bien que le portier du Séville FC attende une place de titulaire.

Après une saison durant laquelle Steve Mandanda et Pau Lopez ont été mis en concurrence, le portier espagnol démontre qu’il est parfaitement capable d’assumer le rôle de portier titulaire. Et pourtant, l’OM chercherait un nouveau gardien de but et s’intéresserait notamment à Yassine Bounou selon le journaliste marocain Hakim Zhouri.

OM - Payet : Il annonce son départ en direct ? https://t.co/WtlbjWz3rM pic.twitter.com/5hHbC27NTo — le10sport (@le10sport) May 15, 2023

L’OM tente le coup pour Bounou

« Vous connaissez Longoria, cela fait partie des opportunités de marché et là il se positionne sur un gardien en espérant un prêt. C’est une opportunité car le joueur rencontre en ce moment des difficultés avec son nouvel entraîneur, qui n’est autre que celui qui a lancé l’actuel gardien titulaire du FC Séville. Bounou joue l’Europa League, et Marko Dmitrović joue en Liga », révèle le journaliste pour les Lions de l’Atlas pour Football Club de Marseille , avant d’assurer que ce serait une belle affaire pour l’OM.

«Bounou est meilleur que Pau Lopez»