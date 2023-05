PSG : C’est annoncé, le feuilleton Mbappé est relancé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La presse espagnole relance les rumeurs autour de l'avenir de Kylian Mbappé. Selon certains journalistes, le Real Madrid aurait fait de la star du PSG sa priorité numéro un pour l'été 2024. Dans les prochaines semaines, le club parisien va devoir tenter de trouver un accord avec le joueur pour étirer son bail d'une saison, et repousser, une nouvelle fois, la menace espagnole.

Le PSG va devoir repartir au charbon dans le dossier Kylian Mbappé. Seulement un an après sa prolongation de deux saisons, le joueur français est déjà au cœur de l'actualité mercato. Son avenir fait toujours l'objet de nombreuses spéculations, notamment en Espagne. Son arrivée au Real Madrid resterait toujours d'actualité, même si la relation entre les deux parties ne serait pas au beau fixe. Une chose est sûre, son départ du PSG ne devrait pas avoir lieu en 2023. Le club parisien n'a pas l'intention de le vendre et le joueur, lui-même, conserver de grandes ambitions à Paris.





PSG : Coup de théâtre pour l’avenir de Galtier, une énorme surprise annoncée https://t.co/yJudOB93Ib pic.twitter.com/Mh9NysJA36 — le10sport (@le10sport) May 20, 2023

« Le prochain palier ? Gagner la Ligue des champions avec le PSG »

« Le prochain palier ? Gagner la Ligue des champions, je pense. J’ai déjà fait une finale, demi-finale, quart de finale, huitième de finale… J’ai tout fait sauf gagner (sourire). Il ne me manque que ça. j’espère que ça sera le plus rapidement possible. Où ? Au Paris Saint-Germain. Je suis Parisien et sous contrat. Donc c’est le Paris Saint-Germain » avait expliqué Mbappé lors de l'émission Tout le Sport sur France 3 .

L'offensive du Real Madrid est programmée