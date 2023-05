Ecarté par le PSG, il se lâche sur Lionel Messi

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté à l'Athletic Bilbao l'été dernier, avant d'y être cédé définitivement, Ander Herrera s'est prononcé sur la situation de Lionel Messi au PSG. Et le milieu de terrain espagnol n'hésite pas à monter au créneau pour le Champion du monde, vivement critiqué en France, y compris par les fans du club de la capitale.

Depuis le retour de la Coupe du monde, Lionel Messi connaît une période délicate au PSG où il ne fait plus l'unanimité. A tel point que son départ ne fasse désormais plus aucun doute. Mais Ander Herrera tient à défendre l'Argentin.

Herrera défend Messi

« J’admirais Leo Messi avant de le connaître et après l’avoir connu, je l’admire encore plus en tant que footballeur et en tant que personne. Je comprends que Paris est un endroit où il n’y a pas beaucoup de patience. L’obsession de gagner la Ligue des champions n’aide pas (…) Au final, qui paie? Les meilleurs de l’équipe reçoivent les critiques », assure l'Espagnol au micro de beIN SPORTS , avant de poursuivre.

«A Paris, cette patience et ce calme n’existent pas»