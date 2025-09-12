PSG : «Ce n’est pas signé !», coup de théâtre avec Barcola !

Axel Cornic

Tout a changé en un an pour Bradley Barcola, qui semblait être indéboulonnable au Paris Saint-Germain. Il faut dire que personne n’aurait pu prévoir l’explosion de Désiré Doué en cours de saison et encore moins la métamorphose d’Ousmane Dembélé, replacé dans l’axe par Luis Enrique. Et le transfert de Khvicha Kvaratskhelia n’a évidemment pas arrangé sa situation...

Dans le football les choses vont vite et ce n’est pas Bradley Barcola qui dira le contraire. L’ailier a clairement perdu sa place de titulaire au cours de la saison dernière, avec Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué qui sont notamment venus lui mettre des bâtons dans les roues. Et logiquement, la question d’un départ du PSG s’est posée pour lui au cours du dernier mercato.

« Il y a des discussions qui n’ont pas commencé, mais vont commencer » Pour le moment, le PSG semble vouloir le garder et même le prolonger, mais ça semble loin d’être gagné. Car comme Fabrice Hawkins nous le confirme, Barcola a la cote sur le marché. « Il y a des discussions qui n’ont pas commencé, mais vont commencer. Comme tous les joueurs qui entrent dans leur troisième année de contrat, une prolongation va lui être proposée. Mais ce contrat n’est pas signé ! » a expliqué le journaliste de RMC.