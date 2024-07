PSG : C’est terminé pour le transfert d’une star de l’Euro 2024 ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une très bonne saison sous les couleurs de l’Athletic Bilbao, Nico Williams s’est révélé aux yeux du monde en réalisant un Euro 2024 de haute volée avec l’Espagne. Disposant d’une clause libératoire de 58M€, le joueur de 21 ans serait une recrue parfaite pour le PSG, mais aussi pour le FC Barcelone. Un dossier qui pourrait évoluer très rapidement. Explication.

A l’instar de l’été précédent, le PSG cherche à miser sur la jeunesse au niveau de son mercato. Paris lorgne plusieurs joueurs très prometteurs comme João Neves (Benfica), Désiré Doué (Rennes), ou encore Leny Yoro (LOSC). Mais le nom de Nico Williams est également revenu avec insistance du côté du club de la capitale.

Mercato - PSG : Accord annoncé, le transfert d’un crack est imminent ? https://t.co/jAAmczeSJy pic.twitter.com/pmubOL4IVy — le10sport (@le10sport) July 13, 2024

Le PSG lorgne un crack de l’Euro

En effet, il y a plusieurs mois, le journaliste d’Ok Diario Eduardo Inda révélait un intérêt du PSG et surtout de Luis Enrique à l’égard de l’international Espagnol : « C'est un joueur qu'aime Luis Enrique, il l'a fait débuter en sélection espagnole. Il aimerait le faire venir à Paris ». Cet été, Nico Williams a brillé avec la Roja, se muant dans la peau de l’un des meilleurs joueurs de l'Euro. Et si ce dernier dispose d’une clause libératoire de 58M€, le joueur de 21 ans se rapprocherait étroitement du FC Barcelone.

Rien n’est joué pour Nico Williams

A travers son président Joan Laporta, le Barça confirmait publiquement son intérêt à l’égard de Nico Williams ces derniers jours : « En ce moment, on peut se permettre de faire un transfert comme celui de Nico Williams. Nous avons les moyens d’affronter ce transfert. C’est une des possibilités sur lesquelles on travaille avec Hansi Flick ». A en croire les dernières indiscrétions du journaliste Fabrizio Romano, le PSG n’est actuellement pas dans la course pour obtenir le transfert de Nico Williams. Néanmoins, au cours d’un live réalisé sur Playback, ce dernier explique qu’au vu de la clause libératoire du phénomène, tout pouvait aller très vite dans ce dossier. A suivre...