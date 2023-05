PSG : Benzema va plomber Mbappé sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG cherchera à recruter un nouvel avant-centre afin d'épauler Kylian Mbappé. Problème, le Real Madrid a la même ambition afin d'offrir une concurrence solide à Karim Benzema, voire pour le remplacer. Dans cette optique, les Parisiens pourraient être menacés les Madrilènes pour Harry Kane.

A l'approche du mercato estival, le PSG sait déjà qu'il faudra se montrer très actif. L'objectif sera notamment de recruter un nouvel attaquant afin d'épauler Kylian Mbappé qui n'a jamais caché son souhait de jouer aux côtés d'un véritable avant-centre. Dans cette optique, la piste menant à Harry Kane serait étudiée par le PSG.

Nouvelle bombe pour le transfert de Mbappé, panique au PSG https://t.co/CCFQAiEzRY pic.twitter.com/BEBWUamQsK — le10sport (@le10sport) May 20, 2023

Kane, successeur de Benzema au Real Madrid ?

Seul problème, le Real Madrid va également se lancer sur le marché des attaquants cet été. Et pour cause, le club merengue souhaite recruter un joueur capable de concurrencer sérieusement Karim Benzema. Et d'après les informations de AS , Harry Kane ferait partie de la liste des attaquants suivis par le club merengue .

Kolo Muani également visé