PSG - Barcelone : Luis Enrique lui déroule le tapis rouge ?

Thomas Bourseau

Le mercato estival approche à grands pas et il va être temps pour certains grands clubs de redessiner les contours de leurs effectifs respectifs. Au FC Barcelone, on songerait de plus en plus à définitivement se passer des services de Pedri. Et au PSG, Luis Enrique aimerait bien l’inclure à son groupe de joueurs.

Depuis sa saison folle 2020/2021 au cours de laquelle Pedri a été sur tous les fronts avec le FC Barcelone en Liga, en Coupe du roi et en Ligue des champions, sans oublier ses participations à l’Euro et aux Jeux Olympiques avec l’Espagne, le jeune milieu de terrain de 21 ans empile les pépins physiques depuis.

Le Barça prêt à tourner la page avec Pedri…

Et cela n’a certainement pas échappé à Deco. Le directeur sportif du FC Barcelone semblerait vouloir profiter du fait que, malgré ses délicatesses physiques, la cote de Pedri reste importante sur le marché afin de le vendre au plus offrant. C’est du moins l’information communiquée par Ok Diario ces dernières heures.

…Luis Enrique le voudrait au PSG !