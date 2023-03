Mercato - PSG : Menacé par Zidane, il reçoit un énorme message

La rédaction

Après une nouvelle élimination en Ligue des Champions, le temps est à la réflexion pour le PSG. Défaits 2-0 face au Bayern Munich mercredi, les hommes de Christophe Galtier ont montrés leurs limites. Si le tacticien n’a pas été à la hauteur des attentes, l’effectif mis à sa disposition cette saison ne semble pas l’avoir aidé. Ancien joueur du PSG, Mevlüt Erding estime tout de même que l’ancien entraîneur de l’ASSE peut aller loin avec le club de la capitale.

Mevlüt Erding est un joueur qui connaît très bien Christophe Galtier. Le tacticien français, passé par le LOSC et désormais au PSG, s’était révélé du côté de l’ASSE, club dont il a été l’entraîneur de 2009 à 2017, et avec lequel il a notamment remporté la Coupe de la Ligue en 2013. L’attaquant Turc, lui, a évolué chez les Verts de 2013 à 2015, et s’entendait très bien avec l’actuel coach du PSG, décrié depuis l’élimination du PSG en Ligue des Champions. Dans un long entretien accordé à Peuple Vert , Mevlüt Erding est revenue sur sa relation avec son ancien entraîneur.

«C’est l’un des meilleurs entraîneurs français»

« Je suis en contact avec lui puisque je vais au Parc des Princes voir des matchs donc on discute après les matchs. C’est plus une relation amicale que j’ai eue avec lui. L’honnêteté le caractérise, quand j’étais bon, il me le disait autant que quand je ne l’étais pas. Quand tu ne joues pas, il t’explique (pourquoi), donc on peut dire que j’avais une relation amicale », déclare l’ancien attaquant du PSG et de l’ASSE.

«Il peut faire quelque chose de bien»