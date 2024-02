PSG : Accord trouvé à l’étranger, il va tout faire capoter ?

Thomas Bourseau

Renato Sanches ne faisait plus l’unanimité au PSG, d’où son prêt convenu avec la Roma à la dernière intersaison. Et à présent, ce serait au club romain de ne plus en vouloir. Si bien qu’un accord de prêt entre le Paris Saint-Germain et le Besiktas serait à signaler. Mais Sanches aurait décidé autre chose pour la fin de la saison.

Malgré son arrivée à l’été 2022, sous l’impulsion du conseiller football du PSG Luis Campos, Renato Sanches n’a pas convaincu dans la capitale. Au point où le milieu de terrain de 26 ans, un temps grand espoir du football portugais, a été prêté l’été dernier à la Roma.

Le PSG et le Besiktas d’accord pour Sanches ?

Cependant, sous les ordres de José Mourinho qui a récemment été démis de ses fonctions et remplacé par Daniele de Rossi, Renato Sanches n’a pas brillé. En 2024, le joueur du PSG n’a pas foulé une pelouse en Italie, sa dernière apparition remontant au 17 décembre dernier lors de la défaite romaine face à Bologne (2-0). Et maintenant ? La Roma voudrait s’en débarrasser et selon Sports Zone , un accord aurait été trouvé entre le PSG et le Besiktas pour un nouveau prêt.

Mercato : Le PSG souffle une star à la Premier League ! https://t.co/e7sANopRud pic.twitter.com/v2Idfa0xU7 — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

Renato Sanches préfère rester à Rome ?