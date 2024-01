PSG : 22M€ ont suffi pour faire oublier Messi et Neymar

Pierrick Levallet

Désireux de lancer une révolution dans son effectif, le PSG s'est séparé de Lionel Messi, Neymar et d'autres stars l'été dernier. Pour les remplacer, le club de la capitale a bouclé une bonne dizaine de signatures, dont celle de Kang-In Lee. Et à certains égards, le joueur de 22 ans recruté pour 22M€ aurait déjà fait oublier l'Argentin et le Brésilien.

Le PSG a fait un grand ménage dans son effectif l’été dernier. En plus des départs de certains indésirables, le club de la capitale a décidé de mettre fin au « bing-bling » et s’est alors séparé de stars comme Sergio Ramos et Marco Verratti, mais aussi Lionel Messi et Neymar. L'Espagnol, libre de tout contrat, a fait son retour au FC Séville. L'Italien, lui, a été acheté 45M€ par le club du Qatar : Al-Arabi. L’Argentin n’a pas été prolongé et a signé libre à l’Inter Miami. Le Brésilien, lui, a été transféré à Al-Hilal en Arabie Saoudite contre 90M€.

Kang-In Lee a débarqué au PSG contre 22M€

Pour les remplacer, le PSG a bouclé une bonne dizaine de signatures. Les dirigeants parisiens sont notamment allés chercher Kang-In Lee à Majorque. Ils ont déboursé la somme de 22M€ pour le recruter l’été dernier. Et l’apport économique de son transfert en a surpris plus d’un au PSG.

Il a déjà fait oublier en partie Messi et Neymar