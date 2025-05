Problème d'argent : Le coup de poker de l'OM...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Leandro Trossard aurait pu ne pas se frotter au PSG en demi-finale de Ligue des champions cette saison... mais comme joueur de l'OM si le club marseillais avait réussi à trouver le modèle économique adéquat à l'hiver 2023 pour l'intégrer à son effectif. Stéphane Tessier s'y était opposé... mais bouclait la recrue la plus chère du club en parallèle...

Pendant le mercato hivernal de 2023, Pablo Longoria s'était lancé dans une chasse à l'attaquant. Le président de l'OM ne pouvait pas encore compter sur son actuel directeur du football Medhi Benatia à l'époque. La direction sportive était gérée par David Friio à l'époque et Stéphane Tessier était le directeur général du club phocéen.

«Leandro Trossard ? Le directeur sportif avait énormément avancé et on n'a jamais trouvé le modèle économique»

Ce dernier avoue à L'Equipe avoir fait capoter une opération qui aurait pu particulièrement plaire aux supporters de l'Olympique de Marseille : Leandro Trossard, attaquant d'Arsenal. « Des transferts auxquels je me suis opposé ? Leandro Trossard à Marseille (en janvier 2023). Le directeur sportif (David Friio à l'époque) avait énormément avancé et on n'a jamais trouvé le modèle économique dans lequel on aurait été capable de l'intégrer. Il peut aussi arriver de faire des concessions ».

Pas d'argent pour Trossard, mais 32M€ sur le flop Vitinha !

Finalement, Leandro Trossard n'a pas signé à l'OM et a quitté Brighton pour Arsenal. A la toute fin du mercato d'hiver de 2023, les hauts dirigeants de l'Olympique de Marseille parvenaient enfin à mettre la main sur un renfort offensif... en cassant sa tirelire. Vitinha devenait ainsi la recrue la plus chère de l'histoire du club qui déboursait un chèque de 32M€ à Braga... pour un échec puisqu'il est déjà parti au Genoa...