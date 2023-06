Poussé dehors, il se moque du PSG

Thomas Bourseau

Remercié par le PSG l’année dernière, Leonardo s’est gentiment moqué de la révolution annoncée par le président Nasser Al-Khelaïfi. Selon lui, le Paris Saint-Germain ne mènera pas à bien ce projet.

À la toute fin de la saison 2021/2022, Nasser Al-Khelaïfi livrait une interview pour Le Parisien dans laquelle il faisait part de son souhait de lancer une révolution au PSG. Un renouveau qui avait déjà bien débuté avec le licenciement de Leonardo (ex-directeur sportif) et de Mauricio Pochetino (ancien entraîneur) remplacés par Luis Campos et Christophe Galtier.

Une révolution au PSG ? Leonardo en rigole

Un an plus tard et malgré la volonté affichée par le président du PSG de changer de philosophie sportive et de recrutement, il y a peu de changements à constater. D’ailleurs, les hauts décideurs du PSG scruteraient avec attention le travail de Luis Campos pour le mercato estival de cette année. Invité à s’exprimer sur ladite révolution du PSG, Leonardo n’a pas mâché ses mots.

Le PSG va tenter une grosse opération avec Mbappé https://t.co/4bwEdO9412 pic.twitter.com/f7PrWGRIpG — le10sport (@le10sport) June 9, 2023

«Avec moi, c'est difficile, mais sans moi, c'est impossible»