Pour satisfaire Mbappé, le PSG prépare un coup à plus de 110M€

Arnaud De Kanel

Le PSG n'a pas tenu ses promesses. Lors de la prolongation de Kylian Mbappé, le club de la capitale lui avait vendu du rêve avec un recrutement qui s'annonçait historique. Finalement, l'effectif parisien est plus affaibli que jamais et le Bondynois menace de claquer la porte. Pour le retenir, un énorme coup se prépare en coulisses.

Après deux mercatos ratés, le PSG est tourné vers la fenêtre estivale. Pour éviter des nouveaux fiascos à la Milan Skriniar et Hakim Zyiech, tous deux restés dans leur club respectif en raison de discussions entamées trop tard par Paris, Luis Campos et ses équipes commencent à travailler. L'objectif de ce recrutement sera notamment de satisfaire les demandes de Kylian Mbappé, très déçu de sa direction qui lui avait pourtant promis monts et merveilles à sa prolongation. Le meilleur buteur de la dernière Coupe du monde s'est plaint de l'absence d'un attaquant cette saison et le PSG l'a bien compris. En ce sens, le club de la capitale pourrait dégainer une offre dépassant les 110M€ l'été prochain pour un ancien pensionnaire de Ligue 1.

PSG : Un gros problème est révélé, Mbappé, Neymar et Messi impliqués https://t.co/kGLKn17pns pic.twitter.com/Y3fy0X9SSq — le10sport (@le10sport) February 25, 2023

Le PSG rêve de Osimhen

A l'image de son équipe, le Napoli, Victor Osimhen est innarêtable cette saison. De nouveau buteur face à Empoli, l'ancien attaquant du LOSC porte désormais son compteur à 19 unités. Des statistiques impressionnantes qui n'auraient pas échappé au PSG selon le journaliste Ben Jacobs. D'autres clubs seraient également sur ce coup de folie comme Manchester United et Chelsea. Mais pour l'heure, le Nigérian n'a encore rien décidé et Naples se montre gourmand.

Naples attend plus de 110M€

Très courtisé, Victor Osimhen ne donne pas encore de préférence aux clubs qui le suivent d'après Ben Jacobs, bien que ces derniers tentent de le persuader. L'attaquant se plairait à Naples et ne penserait pas à un départ pour le moment. Dans le cas contraire, son club risque de freiner ses envies car Aurelio De Laurentiis, son président, le valorise à plus de 110M€.