Pogba - Mercato : L'OM doublé par un autre club de Ligue 1 ?

Libre de tout contrat et surtout autorisé à reprendre sa carrière après la fin de sa suspension pour dopage, Paul Pogba est l’une des grosses occasions de ce début de mercato. L’international français souhaite relancer sa carrière et si l’Olympique de Marseille pense fortement à lui, c’est un autre club de Ligue 1 qui pourrait rafler la mise.

Quelle sera la prochaine étape de la carrière de Paul Pogba ? L’ancien prodige français tombé en disgrâce entre suspension pour dopage et problèmes judiciaires, peut enfin rejouer au football. Mais après avoir longtemps été annoncé l'hiver dernier, son retour se précisera sans aucun doute cet été.

Du côté de l’ OM , on a longtemps évalué la possibilité de signer le Champion du monde 2018 . Cela n’a pas été fait, mais les dirigeants phocéens pourraient revenir à la charge en vue de la saison prochaine, avec l’équipe qui disputera la Ligue des Champions . Et quoi de mieux pour Paul Pogba , qui voudrait surtout retrouver l’ équipe de France en vue de la Coupe du monde 2026 ?

Monaco passe à l’action

Attention toutefois à l’AS Monaco ! D’après les informations de Gianluca Di Marzio, ces dernières heures un contact aurait eu lieu entre l’entourage de Pogba et le club monégasques. Il faut dire que la Principauté est un peu le pied-à-terre de ses agents, puisque Mino Raiola y résidait avant son décès et son cousin Enzo ainsi que l’avocate Rafaela Pimenta y ont pris leurs quartiers.