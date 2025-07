Pogba, le réglement de comptes !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après des années de galère entre sa suspension pour dopage, le chantage envers sa personne et sa famille ainsi que des blessures, Paul Pogba a retrouvé un club cet été. L'AS Monaco a décidé de miser sur le champion du monde 2018. Une marque de confiance qui a ému aux larmes le principal intéressé, revanchard. Alassane Pléa s'est attardé sur son cas.

Paul Pogba n'a plus disputé la moindre compétition avec l' équipe de France depuis la Ligue des nations 2021. En effet, la Coupe du monde 2022 et l' Euro 2024 se sont déroulés sans le champion du monde 2018 pour la bande de Didier Deschamps . La faute à de multiples pépins physiques puis une suspension pour dopage infligée à compter de septembre 2023.

«Ca joue sur le moral»

Près de deux ans plus tard, Paul Pogba est de retour, non pas à la Juventus où son contrat a été rompu à la fin du mois de novembre, mais du côté de l'AS Monaco. Un engagement de deux saisons le lie au club de la Principauté, ce qui l'a ému aux larmes au moment de la signature après tout ce qu'il a vécu et notamment la prise d'otages et la cassure avec son frère Mathias. Alassane Pléa est revenu sur cet épisode délicat avec le streamer Ange GR. « Les larmes de Pogba ? Ca a été compliqué, les gens ne peuvent pas savoir ce qu'il a eu dans sa vie avec ses histoires familiales, du dopage, tu ne joues plus. Avant, il était souvent blessé... Ca joue sur le moral »