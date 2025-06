Pogba à l’OM : La décision est validée !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps annoncé dans le collimateur de l’OM, Paul Pogba est finalement sur le point de s’engager avec l’AS Monaco étant donné que le club marseillais a refusé son profil sur le marché des transferts. Et Pierre Ménès valide cette décision, lui qui a toujours émis de gros doutes sur cette piste Pogba à l’OM.

Le feuilleton Paul Pogba touche à sa fin ! Le milieu de terrain de 32 ans s’apprête à rejoindre l’ AS Monaco avec un contrat de deux ans à la clé, lui qui était pourtant évoqué avec grande insistance du côté de l’ OM depuis plusieurs mois. Pierre Ménès s’est toujours montré réticent sur ce dossier Pogba , et il en a remis une couche à ce sujet dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot .

« Pogba à l’OM, une mauvaise idée »

Selon lui, l’OM a très bien fait de ne pas valider la piste Paul Pogba ces derniers mois : « Quand il était question que Pogba signe à l’OM, je trouvais que c’était une mauvaise idée. J’ai échangé avec certains supporters de l’ASM, et je leur disais que c’était aussi une mauvaise idée pour Monaco. Parce qu’il a 32 ans, qu’il n’a pas joué depuis presque deux ans. Il a été blessé, puis suspendu, puis il a eu des problèmes avec son frère. Ça fait trois qu’il n’est plus footballeur, et c’est rédhibitoire pour moi. Il y a énormément d’interrogations et de risques », estime Ménès.