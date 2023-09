Pisté par l'OM, il annonce son départ

Axel Cornic

Comme chaque été, Pablo Longoria n’a pas hésité à modifier en profondeur l’effectif de l’Olympique de Marseille avec des nombreuses arrivées bouclées dans la seconde partie du mercato. Musa Barrow a semblé être l’un des objectifs du président de l’OM, mais l’attaquant de Bologna devrait finalement prendre la direction de l’Arabie Saoudite.

C’est une nouvelle attaque que l’OM a offert à Marcelino, avec Vitinha comme seul véritable survivant de l’ère Igor Tudor. Dans les derniers jours du mercato on a notamment vu débarquer Joaquin Correa, dont la trajectoire n’est pas sans rappeler celle d’Alexis Sanchez il y a un an, lui qui avait été poussé vers la sortie à l’Inter... avant de devenir le meilleur joueur de l’OM.

Barrow annoncé à l’OM cet été

L’Argentin aurait pu être accompagné par un autre renfort offensif ! La presse italienne a en effet parlé d’un contact entre l’OM et Musa Barrow lors des derniers jours du mercato estival. Plus vraiment le bienvenu à Bologna, l’attaquant serait en conflit ouvert avec Thiago Motta, mais cela n’a finalement pas facilité son départ vers Marseille.

« Je salue Bologne, mes coéquipiers et mes supporters »