«Phénoménal» : Le gros loupé de l’OM au mercato ?

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir déjà accueilli Angel Gomes au milieu de terrain, l’OM pourrait encore chercher à renforcer son entrejeu lors de ce mercato estival. En ce sens, il avait notamment été question d’un intérêt pour Jordan Henderson. Finalement, l’Anglais est retourné en Premier League, s’engageant avec Brentford. De quoi faire le bonheur de son nouveau entraîneur.

Jusqu’à présent, l’OM s’est renforcé avec 3 nouveaux joueurs lors de ce mercato estival : CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Facundo Medina . Après Jonathan Rowe et Mason Greenwood , le club phocéen accueille donc deux Anglais supplémentaires. Un clan qui aurait d’ailleurs pu se renforcer avec l’arrivée de Jordan Henderson . Parti de l’ Ajax Amsterdam , le milieu britannique était une belle opportunité à 0€ pour l’ OM . Mais finalement, l’ancien de Liverpool a retrouvé la Premier League, Henderson ayant décidé de s’engager avec Brentford .

Pas de Jordan Henderson donc pour l’ OM. Ça aurait pu être en tout cas un renfort précieux pour Roberto De Zerbi . Du côté de Brentford , Keith Andrews jubile lui. Entraîneur du club anglais, il a fait savoir pour les médias du club après la signature de son nouveau joueur : « Quand nous avons appris la disponibilité de Jordan, ça a été une décision plutôt simple. On a fait nos recherches à propos de ses récents matchs pour voir où il en est. Il est toujours phénoménalement en forme et motivé pour réussir après avoir déjà énormément gagné ».

« Il sera un atout majeur »

« Avec les départs de joueurs expérimentés, il était important des les remplacer. Nous avons une équipe plutôt jeune. Jordan apportera son expertise, c'est qu'il a été l'un des leaders les plus influents de la Premier League moderne. Il a également une expérience internationale avec l'Angleterre, ce qui lui confère un niveau d'expérience, de professionnalisme et de dévouement à sa profession – c'est exactement ce que nous souhaitons en tant que club de football. Il sera un atout majeur et constituera un atout précieux pour l’équipe », a-t-il ajouté concernant Jordan Henderson.