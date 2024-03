Personne ne le savait, mais Lloris avait déjà joué à Los Angeles

Thomas Bourseau

Hugo Lloris a quitté le Vieux Continent pendant le mercato hivernal pour s’en aller vivre son rêve américain à Los Angeles. Une ville dont il connaissait les moindres recoins sans y avoir mis les pieds… du moins dans le monde réel. Pour L’Equipe, Lloris a lâché une belle anecdote virtuelle.

Comme David Beckham, Zlatan Ibrahimovic et Gareth Bale, Hugo Lloris a choisi de vivre son rêve américain en Californie et plus particulièrement au Los Angeles FC. Après 18 années de sa vie professionnelle passée en Europe à Nice au GYM, Lyon à l’OL, et Londres à Tottenham, le champion du monde et ancien capitaine de l’équipe de France s’est lancé un nouveau challenge en Major League Soccer.

Lloris connaissait parfaitement Los Angeles sans y être allé !

Au moment de faire le choix de la franchise qu’il allait intégrer cet hiver, Hugo Lloris a pris la décision avec sa famille de s’installer dans la cité des anges. Et c’est par le biais d’une expérience quelque peu insolite qu’il s’était familiarisée il y a plus de dix ans avec la ville de Los Angeles… grâce à un jeu vidéo mondialement connu intitulé Grand Theft Auto.

«J’ai tellement joué à ce jeu sur PlayStation que j’avais l’impression de connaître toutes les rues»