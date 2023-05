Payet - Guendouzi : Le vestiaire de l'OM réagit pour le mercato

Hugo Chirossel

Titulaires indiscutables avec Jorge Sampaoli, Dimitri Payet et Matteo Guendouzi ont vécu une saison différente sous les ordres d’Igor Tudor. L’avenir du Réunionnais interroge, après qu’il ait été écarté du groupe le week-end dernier. En ce qui concerne le milieu de terrain de 24 ans, son transfert l’été prochain semble déjà acté. Proche des deux hommes, Jonathan Clauss aimerait les voir rester à l’OM.

Reverra-t-on Matteo Guendouzi et Dimitri Payet avec le maillot de l’OM la saison prochaine ? En ce qui concerne le premier nommé, son avenir semble d’ores et déjà s’écrire loin de la cité phocéenne. Le milieu de terrain de 24 ans représente une belle valeur marchande pour les dirigeants marseillais et devrait être transféré cet été.

« Ça me fait chier »

Dimitri Payet quant à lui a vu son temps de jeu se réduire drastiquement sous les ordres d’Igor Tudor cette saison. Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2024, son avenir interroge ces derniers jours, notamment après que l’entraîneur de l’OM l’ait écarté du groupe le week-end dernier. Interrogé sur l’avenir de ses deux coéquipiers, dans un entretien accordé à Europe 1 , Jonathan Clauss espère malgré tout les voir rester.

« C'est deux personnes que j'apprécie énormément »