​Paul Pogba : Coup de théâtre pour son grand retour !

De retour en France, Paul Pogba évoluera la saison prochaine à l’AS Monaco. Une signature majeure qui va peut-être permettre au milieu de terrain de se relancer après une longue période sans jouer. Mais Benoit Tremoulinas n’est pas inquiet et imagine même Paul Pogba retrouver les Bleus en vue de la Coupe du monde dans un an.

Longtemps annoncé à l' OM, en MLS ou encore en Arabie Saoudite, Paul Pogba va finalement rebondir à l' AS Monaco ! L'ancien milieu de terrain de la Juventus , qui n'a plus joué depuis sa suspension pour dopage en septembre 2023, apportera son expérience au club du Rocher qui disputera la Ligue des champions cette saison. Mais il s'agit toutefois d'un pari pour les deux parties puisqu'il est impossible de savoir si Paul Pogba retrouvera son meilleur niveau. Cependant, Benoit Trémoulinas n'est pas inquiet, au point d'annoncer que l'ancien Mancunien retrouvera l'équipe de France pour la Coupe du monde .

Pogba de retour en Bleus, le coup de théâtre annonce

« Si ça suffirait pour aller avec les Bleus en Mars prochain s’il joue bien entre Janvier et Mars ? Oui, parce que ce poste de numéro six, depuis que N’Golo Kanté, Matuidi et Pogba sont partis, on a du mal à trouver des successeurs. Tchouameni l’a fait avec parcimonie, ensuite il y a de jeunes joueurs qui commencent un peu à s’intégrer », estime-t-il sur le plateau de L’ÉQUIPE de Greg avant de poursuivre.