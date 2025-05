Paul Pogba à Paris, la «très mauvaise idée» !

La saison prochaine, le Paris FC jouera en Ligue 1. Le club parisien a assuré sa montée dans l’élite et maintenant, la question est de savoir si on aura le droit à un mercato XXL pour la formation récemment rachetée par la famille Arnault. De nombreuses rumeurs ont déjà vu le jour, mais en ce qui concerne Paul Pogba au PFC, ça ne fait pas vraiment l’unanimité.

Sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès a livré son avis sur une arrivée de Paul Pogba au Paris FC . Pas emballé par l’idée, il a confié : « Le Paris FC doit-il prendre Pogba ? Je pense que ça ne colle pas du tout au projet d’Antoine Arnault et du club. Je pense qu’il n’y a pas plus bling-bling que Pogba et ce n’est pas du tout l’image que le PFC veut donner dans un premier temps. Je pense qu’ils veulent donner l’image d’un club de Ligue 1 sérieux, qui progresse patiemment. Et prendre Pogba avec toutes les interrogations qui peut y avoir autour du niveau et du potentiel physique de Pogba serait… Et puis ça mettrait un coup de projecteur inutilement bling-bling sur le PFC. Je crois que c'est vraiment une très mauvaise idée ».

« Je m’assois sur le banc et je le regarde »

En tout cas, du côté du Paris FC, on ne dirait pas non pour une arrivée de Paul Pogba. En effet, il y a quelques semaines, Ilan Kebbal expliquait à propos du champion du monde 2018 : « S’ils font venir Paul Pogba, je m’assois sur le banc et je le regarde. Mais dans tous les cas, si on veut élever le niveau, il y aura des joueurs plus performants, qui ont joué dans de plus grandes équipes. Mais c’est bien, on se servira de ça pour progresser ».