Patric Evra, la «grosse gifle» à l'étranger !

Alors que Patrice Evra a terminé sa carrière à West Ham, c'est du côté de l'Angleterre qu'il s'est principalement fait un nom. L'arrière gauche a été l'un des cadres de Manchester United pendant 9 saisons. C'est en 2005 qu'Evra a rejoint les Red Devils, débarquant en provenance de l'AS Monaco. Et les premiers pas n'ont pas été simples...

C'est pour BeIN Sports que Patrice Evra a raconté sa déconvenue en posant ses valises à Manchester United . L'ancien des Red Devils a ainsi fait savoir : « Je découvre un monde différent à Manchester United ? J'ai pris une grosse gifle. C'est le mot. L'arrogant, sûr de lui. Je viens de Monaco, sorti d'une finale de Ligue des Champions, j'ai eu ma première sélection en équipe de France, quand mes agents m'ont dit il y a Manchester, j'ai dit : "ouais, c'est où Cantona joue. Ça doit être pas mal". Je me souviens mon premier match, on a joué à midi, donc à 9h on a le petit déjeuner, les anciens coéquipiers commencent à manger des haricots, moi je fais la même chose et puis je vais dans ma chambre. Je commence à me sentir pas bien, à vomir, je me dis qu'il faut que j'appelle le coach, que je ne peux pas jouer. J'étais arrivé il n'y a que 3 jours, je ne pouvais leur dire ».

« Qu'est-ce que je fous ici ? J'étais à Monaco, au soleil »

« On joue le match, il n'y a jamais de soleil à Manchester, ce jour là il faisait un soleil incroyable et puis je me souviens au bout de 2 minutes de jeu, coup de coude, on m'ouvre l'arcade. Je me dis : "Qu'est-ce que je fous ici ? J'étais à Monaco, au soleil". Au final, on perd 2-0, je rentre et c'est là où ça m'a fait vraiment mal, mon agent me regarde et me dit : "Pardon Patrice, on a fait une grosse erreur de venir à Manchester" », a poursuivi Patrice Evra.