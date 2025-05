Evra - Ménès : Après le clash, un mensonge est révélé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En clash depuis des années avec Pierre Ménès, Patrice Evra avait indiqué dans une célèbre interview pour Téléfoot en 2013 que Florent Malouda avait calmé le consultant suite à ses attaques. Sauf que Ménès a fermement démenti les propos de l'ancien joueur de l'OM en rétablissant la vérité sur Malouda.

En octobre 2013, dans une interview accordée à Téléfoot devenue mythique et dans laquelle il fracassait notamment Luis Fernandez, Daniel Riolo, Rolland Courbis, Bixente Lizarazu ou encore Pierre Ménès, Patrice Evra faisait une drôle de révélation au sujet de Florent Malouda et de l'ancien consultant de Canal + : « Pierre Ménès ? Malouda l’a choppé. Si vous faites bien attention, vous verrez qu’il ne parle plus du tout de Malouda », avait indiqué l'ex latéral gauche de Manchester United et de l'OM sur Ménès.

« Légende urbaine de ce crétin d'Evra »

Dans une vidéo diffusée sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès rétablit la vérité sur cette fameuse histoire avec Florent Malouda et démonte la version de Patrice Evra : « Ça fait partie des légendes urbaines, bien colportées par ce crétin d’Evra, comme quoi Malouda m’a mis à l’amende et que depuis je n’ai jamais parlé de lui. J’étais dans une boîte de nuit qui était tenue par un de mes meilleurs amis, qui s'appelait “Le Milliardaire”. C’était la fermeture de la boîte, j’étais là et il y avait Malouda dans la boîte. A un moment donné, Malouda vient vers moi, assez vindicatif. Je prends la chose avec pas mal d’humour et de recul, sauf que lui n’avait aucun humour et aucun recul. Il s’est fait virer par la sécurité de la boîte comme une pauvre racaille, qu’il était d’ailleurs. Donc il ne m’a absolument pas mis et l’amende et de toute façon je n’ai pas eu l’occasion de parler de lui avec lui parce qu’il était déjà à la retraite à ce moment-là », indique Ménès.

« Il ne faut surtout pas écouter ce qu'il dit »

« Il ne faut surtout pas écouter, d’abord ce que dit ce crétin d’Evra, et puis encore une fois, ne pas se confronter aux légendes urbaines. Il m’est arrivé la même chose dans une autre boîte avec Brandao, que là pour le coup, j’avais vraiment envoyé chier », poursuit l'ancien consultant du Canal Football Club. Voilà qui est clair.