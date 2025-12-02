Paris FC : Un mercato à la hauteur du PSG, il vend la mèche !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Racheté par la famille Arnault et le groupe Red Bull, le Paris FC est entré dans une nouvelle sphère. Forcément, compte tenu de la richesse de ses propriétaires, le club parisien est scruté de très près lors du mercato. Faut-il notamment s’attendre à de grosses folies comme il y a eu au PSG ? La réponse a été donnée sur le projet des Arnault au PFC.

Ça y est, on a un 2ème club à Paris en Ligue 1. En effet, après le PSG, c’est le Paris FC qui a été promu. Et la formation parisienne est très attendue pour les années à venir suite au rachat par la famille Arnault. Compte tenu de la puissance financière des propriétaires du PFC, des stars sont ainsi attendues par beaucoup. Mais voilà que ce n’est pas forcément le projet qui serait prévu.

« Antoine Arnault ne mettra jamais les moyens du PSG » Avec ce changement à la tête du Paris FC, des folies étaient donc attendues au mercato. Le fait est qu’il ne serait pas prévu de faire comme le PSG. En effet, pour Le Figaro, Jean-Claude Darmon, ex-argentier du foot français et proche d’Antoine Arnault, a expliqué : « Antoine, c’est mon ami, c’est un fracassé de foot. Vraiment, sincèrement. Aujourd’hui, ça ne lui a pas coûté cher de racheter le Paris FC. Pour avoir une équipe moyenne, un homme comme lui devrait mettre 30M€ de plus dans les transferts. Antoine Arnault ne mettra jamais les moyens du PSG contrairement à l’idée reçue. Jamais ! C’est le holding familial ».