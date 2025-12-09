Paris FC : Transfert en équipe de France, c’est décidé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent en Arabie saoudite depuis 2023, N’Golo Kanté n’est pas passé loin d’un retour en Ligue 1. Le Paris FC s’est en effet positionné pour l’international français, qui est finalement resté à Al-Ittihad. Il est peu probable d’imaginer le club de la capitale revenir à la charge dans ce dossier si l’on se fie aux dernières déclarations d’Antoine Arnault, propriétaire du club.

L’été dernier, le nom de N’Golo Kanté a circulé du côté du Paris FC, de retour en Ligue 1 après 46 ans d’absence, mais la nouvelle direction n’est pas parvenue à mettre la main sur l’international français qui était entré dans sa dernière année de contrat avec Al-Ittihad. Interrogé par L’Équipe, Antoine Arnault, à la tête du PFC, a confirmé l’offensive pour l’ancien de Chelsea.

« C'est dommage et j'étais triste qu'il ne vienne pas » « Elle l'a été, vraiment. Cela ne s'est joué à pas grand-chose cet été. C'est dommage et j'étais triste qu'il ne vienne pas, a indiqué le propriétaire du Paris FC, déçu par l’issue du dossier alors que N’Golo Kanté semblait prêt à poser ses valises dans la capitale. Je crois que lui aussi voulait venir mais son club (Al-Ittihad, Arabie saoudite) ne l'a pas laissé partir. Nous respectons cela. C'est dommage parce qu'avec N'Golo dans cette équipe, cela aurait créé une dynamique supplémentaire et peut-être bien cinq 5 points de plus au classement. »