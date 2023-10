Ousmane Dembélé : Grande nouvelle après sa signature au PSG

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Ousmane Dembélé a quitté le FC Barcelone pour s'engager en faveur du PSG. Alors qu'il vivait dans un hôtel jusqu'à présent, le nouveau numéro 10 rouge et bleu aurait enfin trouvé un logement en région parisienne. Toutefois, Ousmane Dembélé n'aurait pas encore emménagé.

Alors qu'il était engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé a fait ses valises et a migré vers Paris lors du dernier mercato estival. En effet, le club de la capitale est parvenu à s'offrir les services de l'international français en activant sa clause libératoire, qui avoisinait les 50M€.

Ousmane Dembélé a trouvé un logement

Transféré au PSG il y a plusieurs semaines, Ousmane Dembélé vivait dans un hôtel jusqu'à présent d'après L'Equipe . Toutefois, le nouveau numéro 10 du PSG s'apprêterait à déménager pour rejoindre un logement officiel.

Ousmane Dembélé vivait à l'hôtel jusqu'à présent