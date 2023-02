«On s'est fait avoir» : Mbappé a traumatisé le Real Madrid

Thibault Morlain

En 2017, Kylian Mbappé signait un contrat de 5 ans avec le PSG. C'est donc à l'été 2022 que ce bail expirait. De quoi éveiller les convoitises à commencer celles du Real Madrid, qui rêvait d'accueillir Mbappé, librement qui plus est. Les Merengue y ont cru mais au final, Mbappé a fait un autre choix en décidant de prolonger au PSG. Forcément, du côté du Real Madrid, on a clairement déchanté.

Après avoir échoué en 2017 et en 2021, le Real Madrid pensait que cette fois c'était la bonne pour Kylian Mbappé. A l'été 2022, la Casa Blanca y croyait plus que jamais pour accueillir le natif de Bondy. Toutes les conditions semblaient enfin réunies alors que le joueur du PSG arrivait au terme de son contrat. Tout le monde indiquait d'ailleurs que Mbappé allait rejoindre librement le Real Madrid. Cela ne s'est finalement pas passé comme ça. En effet, au terme d'un énorme feuilleton, l'international français a finalement snobé les Merengue, faisant le choix de prolonger avec le PSG. Un échec très difficile à digérer pour la direction du Real Madrid, mais aussi pour le vestiaire madrilène.

Le PSG réagit à un dossier très sensible du mercato https://t.co/SGhGHvHraX pic.twitter.com/tmNReXciPZ — le10sport (@le10sport) February 21, 2023

« Tout le monde disait que c'était fait pour Mbappé »

Joueur du Real Madrid la saison dernière, Toni Fuidias peut témoigner des réactions des Madrilènes à ce feuilleton Kylian Mbappé. Evoluant désormais du côté de Gérone, il a alors raconté dans des propos accordés à Relevo : « Tout le monde disait que c'était fait pour Mbappé. J'ai le maillot de Mbappé du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. On s'est fait avoir quand on s'est rendu compte qu'au final, il ne viendrait pas ».

Mbappé-Real Madrid : Un échec pas sans conséquence ?

Snobé par Kylian Mbappé, le Real Madrid est tombé de très haut. Et visiblement, la Casa Blanca aurait pris certaines grosses décisions suite à cet échec. En effet, en Espagne, il est régulièrement expliqué que Florentino Pérez et ses collaborateurs auraient pris certaines distances avec Mbappé. Si le feuilleton semble repartir de plus belle concernant le numéro 7 du PSG, le Real Marid pourrait donc ne plus être si chaud que cela à l'idée de recruter Kylian Mbappé. Affaire à suivre...