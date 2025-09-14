«On le surnommait Adriano ou Ronaldo» : L'OM dit non au gros coup de l'été sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif durant l'été, l'OM a multiplié les pistes pendant le mercato, notamment pour renforcer son secteur offensif. Le club phocéen a notamment tenté de recruter Hamza Igamane qui a finalement signé du côté du LOSC où il a déjà impressionné tout le monde. Et l'attaquant marocain était même comparé à Adriano et Ronaldo plus jeune.

C'est probablement l'un des plus jolis coups de l'été en Ligue 1. Pour 11M€, le LOSC s'est attaché les services d'Hamza Igamane qui a inscrit un doublé pour sa grande première à Lille avant d'impressionner lors de la trêve internationale avec le Maroc. Egalement convoité par l'OM, l'ancien buteur des Rangers s'impose comme la sensation de ce début de saison. Son compatriote et ami Tawfik Bentayeb encense d'ailleurs Hamza Igamane.

L'OM rate Igamane « Ce but, c'est tout lui. Chez les jeunes au Maroc, on le surnommait Adriano ou Ronaldo (le Brésilien). Mais surtout Adriano, parce qu'il avait le même physique imposant, la plus grosse frappe du Championnat des deux pieds et qu'il faisait des différences avec sa force et sa technique. À 16 ans, il était déjà plus costaud que tous les autres, et il a continué de prendre beaucoup de muscles. Il a cette capacité rare à rester très technique avec ce physique (1m81, 77kg selon le LOSC), agressif dans sa conduite de balle », assure-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.