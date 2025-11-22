OM : Une terrible «erreur» est révélée sur le mercato...

Capitaine de l'OM depuis l'an dernier, Leonardo Balerdi peine à convaincre sur le terrain, notamment lors des grands rendez-vous. Le défenseur argentin continue de conserver la confiance de son entraîneur Roberto De Zerbi mais d'après Jérôme Rothen, ses performances en demi-teinte nuisent à l'équilibre du club. Pour l'ancien joueur du PSG, l'OM aurait dû le laisser partir...
Présent à l'OM depuis 2021, Leonardo Balerdi a su bien s'intégrer à l'effectif et ce n'est pas une surprise de le retrouver à la place de capitaine de l'équipe. Mais l'Argentin présente des irrégularités qui ont du mal à convaincre les observateurs. A commencer par Jérôme Rothen, qui pense même que le départ du défenseur aurait été une bonne idée l'été dernier.
Gros danger à l'OM ?
Décevant par moments, Leonardo Balerdi semble avoir du mal à assumer ce rôle de capitaine, surtout lors des grands rendez-vous. Le défenseur argentin est un peu trop protégé selon Jérôme Rothen. « De Zerbi ne peut pas nous le dire, parce que c'est un désaveu par rapport à son choix du début d'année. (...) A chaque bon match de l'OM, Balerdi n'a jamais été le numéro un de la défense alors que tu es capitaine et que tu es censé prendre le relais. Comment tu veux que les mecs autour de lui soient sereins quand ton capitaine se chie dessus ? » débute l'ancien joueur du PSG dans Rothen s'enflamme sur RMC.
L'OM a commis une erreur sur le mercato
L'été dernier, Leonardo Balerdi avait l'objet de convoitises de la part de la Juventus de Turin notamment. Mais l'OM n'avait pas vraiment creusé ce dossier. L'Argentin, sous contrat jusqu'en 2028, aurait peut-être dû quitter les lieux. « L'erreur de Marseille a été de vouloir le garder à tout prix quand il avait fait une bonne année. Il y avait les offres, il fallait le vendre. Maintenant, c'est trop tard » souligne Jérôme Rothen.