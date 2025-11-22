OM : Une terrible «erreur» est révélée sur le mercato...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Capitaine de l'OM depuis l'an dernier, Leonardo Balerdi peine à convaincre sur le terrain, notamment lors des grands rendez-vous. Le défenseur argentin continue de conserver la confiance de son entraîneur Roberto De Zerbi mais d'après Jérôme Rothen, ses performances en demi-teinte nuisent à l'équilibre du club. Pour l'ancien joueur du PSG, l'OM aurait dû le laisser partir...

Présent à l'OM depuis 2021, Leonardo Balerdi a su bien s'intégrer à l'effectif et ce n'est pas une surprise de le retrouver à la place de capitaine de l'équipe. Mais l'Argentin présente des irrégularités qui ont du mal à convaincre les observateurs. A commencer par Jérôme Rothen, qui pense même que le départ du défenseur aurait été une bonne idée l'été dernier.

Gros danger à l'OM ? Décevant par moments, Leonardo Balerdi semble avoir du mal à assumer ce rôle de capitaine, surtout lors des grands rendez-vous. Le défenseur argentin est un peu trop protégé selon Jérôme Rothen. « De Zerbi ne peut pas nous le dire, parce que c'est un désaveu par rapport à son choix du début d'année. (...) A chaque bon match de l'OM, Balerdi n'a jamais été le numéro un de la défense alors que tu es capitaine et que tu es censé prendre le relais. Comment tu veux que les mecs autour de lui soient sereins quand ton capitaine se chie dessus ? » débute l'ancien joueur du PSG dans Rothen s'enflamme sur RMC.