OM : Une star prête à claquer la porte pour retrouver son ex ?

A l’Olympique de Marseille on va devoir tenir bon pour ne pas perdre Leonardo Balerdi en ce mercato estival. L’international argentin est en effet très apprécié à l’étranger et c’est notamment le cas en Italie, puisque son ancien coach Igor Tudor aimerait l’avoir sous ses ordres à la Juventus.

Est-ce que à Marseille on arrivera à retenir les meilleurs éléments de l’équipe ? C’est le grand danger qui plane sur l’OM en ce mercato estival. Et si Adrien Rabiot semble bel et bien parti pour faire une nouvelle saison avec le club phocéen participant à la Ligue des Champions, d’autres pourraient se laisser tenter par un départ.