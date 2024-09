OM : Une «bizarrerie économique» pour Rabiot, un gros projet se cache derrière ?

La rédaction

Libre depuis la fin de son contrat avec la Juventus, Adrien Rabiot va s’engager avec l’OM, sous réserve de la réussite de sa visite médicale. L’arrivée du milieu de terrain âgé de 29 ans interroge, au vu de ses prétentions salariales. Une « bizarrerie économique » qui est loin d’être la première ces dernières années selon le journaliste Thibaud Vézirian, qui persiste dans l'idée que l’Arabie Saoudite va racheter le club.

L’OM a rapidement confirmé la nouvelle. Dimanche, la rumeur envoyant Adrien Rabiot à Marseille a vu le jour. Elle a été suivie dans la soirée d’un communiqué du club, annonçant un accord de principe avec l’international français (48 sélections), libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus en fin de saison dernière.

L’arrivée de Rabiot, une « bizarrerie économique » ?

Réussir à s’attacher les services d’un joueur tel qu’Adrien Rabiot montre la nouvelle attractivité de l’OM depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi. Le milieu de terrain âgé de 29 ans avait pourtant des demandes salariales qui semblaient hors de portée pour le club marseillais. Une « bizarrerie économique », comme l’a écrit le journaliste Thibaud Vézirian dans sa chronique pour Entrevue, lui qui assure encore que l'Arabie Saoudite sera prochainement le nouveau propriétaire de l’OM.

Rabiot devrait toucher environ 3,5M€ à l’OM

Car en plus de son salaire, Adrien Rabiot devrait toucher une belle prime à la signature pour s’engager avec l’OM, où il devrait signer un contrat de deux ans, jusqu’en juin 2026. Ce qui interroge Thibaud Vézirian, dans un contexte de crise engendrée par le Covid depuis 2021 et la forte baisse des droits TV cette année. Pourtant, Adrien Rabiot aurait bien consenti à un gros effort financier pour pouvoir venir à l’OM. Selon le journaliste Abdellah Boulma, ses émoluments devraient se situer entre 3 et 3,5M€ par an. Un salaire loin d’être hors de portée des finances du club.