OM : Un transfert à 10M€ sur le point de capoter ?

Arnaud De Kanel

Beaucoup moins utilisé que la saison passée suite à la nomination d'Igor Tudor, Pape Gueye a été prêté au FC Seville à l'hiver dernier dans le but de se relancer. Le milieu de terrain sénégalais brille sous les couleurs andalouses à tel point que les dirigeants souhaiteraient le conserver. Or, un problème de taille menace la bonne tenue de ce transfert.

A l'instar d'Isaak Touré avec l'AJ Auxerre, Pape Gueye est l'un des rares joueurs prêtés par l'OM à donner satisfaction. Depuis qu'il a rejoint le FC Seville l'hiver dernier, le milieu de terrain n'a manqué que deux rencontres pour cause de suspension. Il a également inscrit un but et délivré trois passes décisives. Un bilan honorable qui a pratiquement convaincu le FC Séville de le recruter. Mais une vieille histoire peut encore tout gâcher.

OM : Cette star dégoupille, une date est annoncée pour son avenir https://t.co/XCN3sRGZBB pic.twitter.com/7eNv3yoXt5 — le10sport (@le10sport) May 13, 2023

Séville prêt à lâcher 10M€ pour Pape Gueye

Pape Gueye fait l'unanimité en Espagne et il s'y sent très bien. « Un possible accord avec l'OM ? Je ne dis rien (…) Je me sens très bien ici, c'est une excellente ville, j'ai beaucoup de raisons de jouer ici. Pour le futur, je ne sais pas, nous verrons », confiait-il récemment dans un entretien accordé à BeSoccer . D'après Relevo , les deux clubs auraient même un accord verbal pour son transfert. L'OM et Séville aimeraient conclure l'opération aux alentours de 10M€ mais c'est loin d'être fait.

Une menace plane