Le PSG reçoit un terrible message sur le mercato

Alexis Brunet

Le PSG va être amené à se renforcer cet été à différents postes. Mais certaines pistes semblent plus complexes que d'autres. Notamment à cause d'une concurrence accrue, mais aussi, face à l'intransigeance de certains présidents qui ne souhaitent pas voir partir leurs meilleurs éléments. Paris s'est fait refroidir sur deux dossiers récemment.

Le PSG a encore une fois déçu bon nombre d'observateurs. Alors que l'association Mbappé-Neymar-Messi faisait saliver la terre entière, tout est parti en vrille au fur et à mesure de la saison. Au retour de la Coupe du Monde, l'élan du début de saison s'est brisé. Puis c'est Neymar qui s'est blessé longuement et enfin aujourd'hui c'est l'affaire Messi qui pollue le quotidien du club français.

Des grandes manœuvres lors du mercato estival

Tant de paramètres qui vont forcer le PSG et Luis Campos à s'activer fortement cet été. Justement Neymar et Messi pourraient quitter Paris. Un mal pour un bien pour le club de la capitale qui souhaiterait s'en débarrasser finalement. Leurs potentiels successeurs sont d'ailleurs déjà identifiés et Victor Osimhen pourrait être l'un d'eux. Problème, le président de Naples ne souhaite absolument pas laisser partir le moindre de ses joueurs.

Osimhen et Kim Min-jae bloqués par Naples