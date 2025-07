OM : Un Parisien arrive, le coup de fil décisif !

Un nouveau coup pourrait être bouclé dans les prochains jours à l’Olympique de Marseille, avec l’arrivée de Timothy Weah. L’ancien du Paris Saint-Germain et du LOSC qui évolue à la Juventus depuis juillet 2023, serait tout proche de rejoindre le club phocéen sous la forme d’un prêt, avec une option d’achat fixée autour des 15M€.

Le mercato se poursuit et l’OM serait sur le point de boucler un nouveau renfort. Plusieurs sources en France comme à l’étranger annoncent un accord total pour le prêt de Timothy Weah, qui devrait arriver en provenance de la Juventus. C’est un retour en Ligue 1 pour l’international américain, qui a déjà porté les couleurs du PSG et du LOSC et qui voulait absolument retrouver un championnat qu’il ne connait que trop bien.