Ils prennent l'avion, l'OM va annoncer deux transferts ?

Alexis Brunet

En plus de se montrer très actif du côté des arrivées, l’OM cherche également à dégraisser son effectif. Cela tombe bien, le club phocéen est tombé d’accord avec Rennes pour les transferts de Valentin Rongier et de Quentin Merlin pour plus de 20M€ au total. Les deux joueurs ont d’ailleurs été autorisés par les dirigeants marseillais à quitter le stade aux Pays-Bas afin d’aller passer leur visite médicale.

L’OM est bien décidé à envoyer du lourd cet été sur le marché des transferts, notamment grâce à la participation à la Ligue des champions la saison prochaine. Le club phocéen a déjà annoncé trois recrues (Gomes, Medina et Egan-Riley), mais ce total pourrait rapidement monter à six avec les arrivées très probables de Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixao et Timothy Weah.

Rongier et Merlin vont quitter l’OM L’OM a donc bien recruté, mais Pablo Longoria pense également à vendre. Le président marseillais a d’ailleurs trouvé un accord avec Rennes pour les transferts de Quentin Merlin et de Valentin Rongier. Le second avait notamment refusé une offre de prolongation et il était également suivi par Côme et le Paris FC dernièrement.