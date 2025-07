Mercato - OM : Un Parisien veut signer, la nouvelle trahison imminente après Rabiot !

Formé au PSG, Timothy Weah serait en passe d'imiter Adrien Rabiot. En effet, le joueur de la Juventus devrait rejoindre l'OM de Pablo Longoria lors de ce mercato estival. Les Phocéens et les Bianconeri seraient en train de finaliser un prêt avec une option d'achat obligatoire comprise entre 12 et 15M€.

Malgré son début de carrière au PSG, Adrien Rabiot a signé à l'OM le 17 septembre dernier. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, l'international français s'est engagé librement et gratuitement en faveur du club marseillais. Un an plus tard, Adrien Rabiot va être imité par Timothy Weah.