Mercato : Après Aubameyang, il va signer à l'OM !

Après avoir recruté Angel Gomes (LOSC), CJ Egan-Riley (Burnley) et Facundo Medina (RC Lens), l'OM serait sur le point d'annoncer le retour de Pierre-Emerick Aubameyang. Dans la foulée, le club présidé par Pablo Longoria devrait officialiser la signature de Timothy Weah, qui couterait environ 15M€, bonus compris.

Depuis l'ouverture du mercato estival, l'OM a officialisé trois arrivées. En fin de contrat le 30 juin, respectivement avec le LOSC et Burnley, Angel Gomes et CJ Egan-Riley ont rejoint le club marseillais librement et gratuitement. Par la suite, l'OM a finalisé le transfert de Facundo Medina, et ce, sous la forme d'un prêt avec une option d'achat.