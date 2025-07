Aubameyang : Le coup de pression avant de signer à l’OM !

Avec la Ligue des Champions à jouer, l’OM avait absolument besoin d’étoffer son effectif. Amine Gouiri étant un peu très seul comme numéro 9, un buteur était donc recherché. Pierre-Emerick Aubameyang devrait débarquer pour répondre à ce besoin. Un an après son départ, le Gabonais va retrouver l’OM, cette fois en tant que doublure sur le papier. Toutefois, la concurrence promet d’être terrible à Marseille.

Malgré Neal Maupay ou encore Faris Moumbagna, de retour d’un blessure, l’OM a voulu recruter un nouveau buteur cet été pour seconder Amine Gouiri. Si on a longtemps parlé de Matthis Abline, les exigences de Waldemar Kita, patron du FC Nantes, ont poussé les Phocéens à regarder ailleurs. Et voilà que c’est finalement Pierre-Emerick Aubameyang qui serait en passe de faire son grand retour à Marseille. Un an après avoir départ pour l’Arabie Saoudite et après avoir signé la rupture de son contrat avec Al-Qadsiah, PEA est maintenant attendu dans les prochaines heures pour s’engager avec l’OM.