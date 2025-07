OM - Arabie saoudite : L’incroyable menace de Longoria !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, initialement déclaré intransférable par l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang avait finalement été vendu par le club phocéen. Compte tenu des besoins financiers à Marseille, l’offre arrivée en provenance d’Arabie Saoudite était impossible à refuser. L’OM s’est ainsi résolu à lâcher PEA, mais voilà que Pablo Longoria, président olympien, était prêt à prendre une décision radicale.

Entre l’OM et Pierre-Emerick Aubameyang , la flamme est donc sur le point de sa raviver. Après un an en Arabie Saoudite, l’attaquant de 36 ans s’apprêterait à faire son grand retour sur la Canebière, ayant pris la décision de revenir après avoir été libéré de son contrat avec Al-Qadsiah . Malgré la possibilité de continuer dans le champion saoudien avec une grosse somme à la clé promise par Al-Ettifaq , Aubameyang aurait fait le choix du coeur en décidant de revenir à l’ OM , qui recherchait un attaquant à l’occasion de ce mercato estival.

Longoria prêt à plomber le transfert d’Aubameyang !

L’OM s’apprête ainsi à retrouver Pierre-Emerick Aubameyang, un an après l’avoir vendu en Arabie Saoudite. L’été dernier, il avait alors été impossible de dire non à l’offre d’Al-Qadsiah, qui aura permis au club phocéen de renflouer ses caisses, faisant ainsi entrer 9M€ dans les finances. Un départ à contrecoeur à Marseille, où on ne voulait initialement pas se séparer d’Aubameyang. Ça avait notamment été le cas de Pablo Longoria. C’est ainsi que ce dimanche, La Provence fait savoir que le président de l’OM avait menacé de s’opposer à ce transfert.