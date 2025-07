Mercato : Il snobe sa famille pour signer à l'OM !

Roberto De Zerbi est gâté cet été. Pour le moment, l’effectif marseillais a déjà enregistré trois arrivées, mais ce n’est pas fini. La quatrième recrue de l’OM devrait se nommer Pierre-Emerick Aubameyang, qui va faire son retour dans le sud de la France, un an après son départ. Le Gabonais revient à Marseille au détriment de sa famille et notamment de ses enfants.

Avec la Ligue des champions en plus la saison prochaine, l’OM a besoin de nombreux renforts cet été. Pablo Longoria a déjà commencé à offrir des nouveaux joueurs à Roberto De Zerbi et plus précisément trois pour le moment. Le président marseillais est allé chercher Angel Gomes, qui arrivait en fin de contrat à Lille, tout comme CJ Egan-Riley du côté de Burnley. Le boss phocéen a également sorti le chéquier pour recruter Facundo Medina, en provenance du RC Lens.