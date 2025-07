Transfert - PSG : Un nouveau coup à la Salah ?

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec Liverpool, Ibrahima Konaté pourrait changer d'air cet été s'il ne prolonge pas. Alarmé par la situation de l'international français, le PSG serait en embuscade pour boucler son transfert. Toutefois, le club de la capitale pourrait vivre un nouveau scénario à la Mohamed Salah.

Liverpool : Annoncé au PSG, Salah a prolongé

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat, Ibrahima Konaté pourrait ne plus faire long feu à Liverpool. Si le défenseur central de 26 ans ne rempile pas très vite, les Reds pourraient le vendre lors de ce mercato estival, et ce, pour éviter un départ à 0€ le 1er juillet 2026. Conscient de la situation d'Ibrahima Konaté, le PSG verrait d'un bon oeil l'idée de le recruter. Toutefois, Luis Campos pourrait se casser les dents sur ce dossier.