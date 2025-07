Mercato - OM : La fortune incroyable refusée pour signer !

Le feuilleton Pierre-Emerick Aubameyang serait donc en passe de se résoudre lors de ce marché des transferts. Libre après la rupture de son contrat avec Al-Qadsiah, le Gabonais est désormais tout proche de faire son grand retour à l’OM, un an après son départ. A 36 ans, Aubameyang s’apprête à retrouver à Marseille, lui qui aurait visiblement renoncer à plusieurs millions d’euros pour acter cette signature.

Le mercato n’est pas fini à l’OM, où on s’apprête à enregistrer une nouvelle arrivée à 0€. Ainsi, après CJ Egan-Riley et Angel Gomes, c’est Pierre-Emerick Aubameyang qui ne va coûter aucune indemnité de transfert au club phocéen. Après un an en Arabie Saoudite, le Gabonais a signé la rupture de son contrat avec Al-Qadsiah. Libre, Aubameyang peut donc aujourd’hui choisir son prochain club et voilà que sa décision se serait ainsi portée sur un retour à l’OM. Mais voilà qu’il aurait très bien pu poursuivre l’aventure en Arabie Saoudite où Al-Ettifaq était très intéressé à l’idée de recruter le buteur de 36 ans.