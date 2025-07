Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare un sale coup après Mbappé !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec Liverpool, Ibrahima Konaté serait dans le collimateur du PSG. Toutefois, le Real Madrid voudrait également recruter le défenseur central de 26 ans. D'ailleurs, le club merengue serait déjà allé à la pêche aux renseignements auprès des Reds.

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec Liverpool, Ibrahima Konaté pourrait faire ses valises cet été. Si l'international français ne prolonge pas très vite, les Reds pourraient boucler sa vente, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement dans un an.