Un Ballon d'or au PSG, la signature qui capote !

Ballon d’Or africain 2024 grâce à une saison exceptionnelle avec l’Atalanta, Ademola Lookman pourrait vivre un tournant dans sa carrière. L’attaquant nigérian suscite l’intérêt de l’Inter Milan, mais il aurait pourtant pu prendre une toute autre direction. Il y a quelques mois, le Paris Saint-Germain était tout proche de le recruter, mais le transfert a finalement capoté.

Ballon d’Or africain 2024 après avoir porté l’ Atalanta vers un sacre en Ligue Europa grâce à un triplé en finale, Ademola Lookman est plus que jamais courtisé. L’international nigérian, auteur d’une saison pleine, pourrait quitter Bergame cet été. Et dans ce dossier Lookman, l’Inter Milan tient la corde.

L'Inter confirme pour Lookman

Le club milanais a confirmé son intérêt, par la voix d’un membre de sa direction sportive. « Ce n’est un secret pour personne, nous sommes intéressés. Nous avons discuté avec l’Atalanta et lui avons fait part de nos attentes. Nous aimerions le recruter, et l’Atalanta sera le partenaire idéal, quels que soient nos intérêts ou les souhaits du joueur. Sancho et Nico Gonzalez ? On ne peut pas travailler dans une seule direction. C’est notre favori. Si on n’y arrive pas, on trouvera des alternatives. » a déclaré Piero Ausilio.